В филиале Эрмитажа в Омске покажут ретроспективу жанра портрета

ОМСК, 27 ноября. /ТАСС/. Вторая выставка из собрания Государственного Эрмитажа откроется 5 декабря в сибирском филиале музея в Омске, сообщила в пятницу пресс-служба омского Минкульта. На экспозиции "Искусство портрета. Личность и эпоха" сибиряки смогут увидеть более 180 экспонатов от времен Древнего Египта до наших дней.

"5 декабря в Центре "Эрмитаж-Сибирь" начнет работу выставка "Искусство портрета. Личность и эпоха. Из собрания Государственного Эрмитажа". Это второй проект Центра "Эрмитаж-Сибирь", созданного на базе Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля и распахнувшего свои двери для посетителей в ноябре 2019 года", - сказали в пресс-службе.

Выставка включает 181 экспонат из восьми отделов Государственного Эрмитажа и представляет самые яркие страницы всемирной истории портрета во всем его видовом и жанровом многообразии - живопись, графику, скульптуру, фотографию, предметы археологии, нумизматики и декоративно-прикладного искусства. История портрета предстает в масштабной перспективе - от XX века до н. э. до XXI века, от алтайских масок и древнеегипетских статуй до работ современных художников.

Основная идея экспозиции - показать жанр портрета в историческом развитии: его истоки и функции, основные типы, язык портретных форм, отметили в Минкульте. "Главная тема портрета - человек, поэтому в произведениях этого жанра находят выражение ключевые вопросы его бытия: место в обществе и мире, его роль в истории и в настоящем, представления о прекрасном и безобразном, отношение к божественному, героическому. Каждая эпоха порождала "историческую форму" портрета", - сообщила пресс-служба.

Жители Омска получат возможность увидеть всемирно известные художественные памятники, которые очень редко покидают стены Эрмитажа: древнеегипетскую статую фараона Аменемхета II, портреты греческого философа Сократа и римского императора Филиппа Араба, уникальный фаюмский портрет, изображения иранского правителя Фатх-Али-шаха и китайских сановников, медали эпохи Возрождения, произведения выдающихся западноевропейских и русских художников Антониса ван Дейка, Якоба Йорданса, Питера Пауля Рубенса, Александра Брюллова, скульптуры Жана-Антуана Гудона.

Центр "Эрмитаж-Сибирь" открылся в ноябре 2019 года в новом корпусе Омского музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, под который выделено историческое здание страхового общества "Саламандра" начала XX века. Реконструкция здания длилась несколько лет, общая сумма работ составила около 700 млн рублей. Помимо проведения выставок, в центре "Эрмитаж-Сибирь" музейных работников со всей Сибири будут знакомить с уникальными практиками Эрмитажа по организации выставочной деятельности, реставрации, музейной педагогики и безопасности.