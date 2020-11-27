В Алтайском крае задержали выходца из СНГ, убившего мать

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Участковый в Алтайском крае задержал приезжего из СНГ, убившего мать и угрожавшего школьнику. Об этом в пятницу журналистам сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Педагог школы села Георгиевка Алтайского края заявила в полицию о том, что возле учебного заведения агрессивно настроенный мужчина угрожает ножом одному из учеников. Подросток в это время находился на школьном дворе вместе с другими детьми, которые и обратились за помощью к учителям. Участковый оперативно прибыл на место происшествия, однако мужчине удалось скрыться.

"Капитан полиции обнаружил его возле сельского магазина с ножом в руках. Применив боевой прием борьбы, полицейский обезоружил правонарушителя и доставил в участковый пункт полиции. Для выяснения всех обстоятельств туда же прибыли сотрудница службы по делам несовершеннолетних и дознаватель", - сообщила Волк.

Выяснилось, что мужчина недавно приехал из одного из государств ближнего зарубежья и поселился у 86-летней матери в селе Георгиевка. Подросток, которому угрожал задержанный на школьном дворе, ранее помогал пожилой женщине по хозяйству. "В процессе беседы задержанный неожиданно грубо отозвался о своей матери и сообщил, что ее уже нет в живых. Участковый среагировал мгновенно и выехал к дому, где проживала пенсионерка. В огороде за одним из строений под снегом и ветками он обнаружил ее тело", - добавила Волк. По данному факту следователем СК возбуждено уголовное дело об убийстве.