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Пандемия COVID-19

Власти Хакасии разрешили муниципалитетам вернуть очное обучение в школах

Удаленку для школьников 5-11-х классов, а также студентов техникумов и колледжей в Абакане, Усть-Абакане, Черногорске и Саяногорске ввели с 11 ноября
© Виталий Невар/ТАСС

ТАСС 27 ноября. Правительство Хакасии разрешило муниципалитетам, где ранее была введена дистанционная форма обучение, вернуться к очному образовательному процессу. Об этом в пятницу на своей странице во "ВКонтакте" написал глава республики Валентин Коновалов.

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Дистанционное обучение для школьников 5-11-х классов, а также студентов техникумов и колледжей в Абакане, Усть-Абакане, Черногорске и Саяногорске было введено с 11 ноября из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

"Оперштаб посчитал целесообразным с понедельника (30 ноября) отменить обязательный дистанционный режим обучения для школ, техникумов и колледжей Абакана, Черногорска, Саяногорска и Усть-Абакана и предоставить органам местного самоуправления возможность самостоятельно принимать решение о выборе формата обучения с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки в том или ином муниципальном образовании", - написал Коновалов.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 11,5 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 8,2 тыс. человек, умерли 106 пациентов.

Теги
РоссияХакасияКоновалов, Валентин ОлеговичПандемия COVID-19
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