В атмосфере Красноярска выявили превышение ПДК пяти загрязняющих веществ

КРАСНОЯРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Пробы воздуха в Красноярске выявили в атмосфере превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) по оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота, сероводороду и взвешенным частицам. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края.

В Красноярске с 14:00 (10:00 мск) пятницы на трое суток введен режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). НМУ зафиксированы в седьмой раз с начала 2020 года и второй раз в текущем месяце. В последний раз режим действовал 16-18 ноября.

"По данным краевого центра мониторинга, со вчерашнего вечера на телефон горячей линии поступило 27 звонков, передвижная эколаборатория выезжала восемь раз. Отборы проб атмосферного воздуха проводились во всех районах города. Результаты показали превышения концентраций по оксиду углерода, оксиду и диоксиду азота до 1,5 ПДК. Датчики автоматизированных постов наблюдения территориальной сети показали превышения по сероводороду в микрорайоне Солнечном до 1,9 ПДК, а также в микрорайоне Покровка по взвешенным частицам (до 2,5 мкм) до 1,1 ПДК", - сообщили в пресс-службе.

В Минэкологии уточнили ТАСС, что эти замеры проводились с 18:00 (14:00 мск) четверга по 13:00 (09:00 мск) пятницы. Инспекторы министерства переведены на усиленный режим работы.

"С наступлением режима НМУ предприятия города обязаны снизить промышленные выбросы, в настоящее время это 117 объектов федерального и регионального экологического надзора. Предприятия стоят на особом контроле в министерстве и надзорных органах", - сообщили в пресс-службе.

В дни НМУ источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе Красноярска, который окружен горами, скапливаются вредные вещества. Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей.