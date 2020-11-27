Новосибирский университет создаст систему навигации для слепых и слабовидящих людей

НОВОСИБИРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Новосибирского государственного университета создадут навигационных комплекс для слабовидящих людей, который поможет ориентироваться им в общественных местах, на улице и в государственных учреждениях, сообщил в пятницу в пресс-центре ТАСС директор центра смарт-технологий НГУ Игорь Болдырев. Планируется, что система будет адаптирована для навигации туристов, в частности для чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

В России проживают около 13% слабовидящих и слепых людей, для которых необходимо создавать доступную городскую инфраструктуру. На данный момент в стране не существует подобной навигационной системы, а зарубежные системы обладают недостаточным функционалом и большими затратами на ресурсы.

"Задача этой системы - обеспечить слабовидящим и слепым людям комфортное проживание на территории города. Система будет позволять на улице получать оповещение через телефон", - сообщил Болдырев. Он пояснил, что систему будут также применять при проведении молодежного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске в 2023 году.

Навигационная система состоит из датчиков, которые размещаются в здании или в общественных местах на улице, а также мобильного приложения. С помощью датчиков система по запросу через приложение выстраивает маршрут для человека, ориентироваться в пространстве также помогает голосовой помощник. По словам Болдырева, в сравнении с зарубежными аналогами датчики более тем в три раза точнее определяют местоположение человека, которому необходима помощь.

Ученые планируют создать через шесть месяцев прототип данной навигационной системы. Разработкой, по словам Болдырева, уже заинтересовался международный аэропорт Внуково в Москве. Кроме того, планируется внедрение системы в Новосибирском государственном университете, а также в мэрии Новосибирска.