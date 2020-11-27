"Россети Сибирь" оштрафовали за угрозу ограничить электроснабжение шахт в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 27 ноября. /ТАСС/. Кемеровское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) назначило штраф в размере 11,4 млн рублей "Россети Сибирь", которая незаконно инициировала ограничение электроэнергии на двух крупных шахтах в Кузбассе "Грамотеинская" и "Полосухинская" в Кузбассе. Об этом сообщается в пятницу на сайте УФАС Кемеровской области.

"25 ноября Кемеровское УФАС России вынесло постановление об административном наказании ПАО "Россети Сибирь" (до августа 2020 года - ПАО "МРСК Сибири") за угрозу незаконного ограничения электроэнергии на шахтах "Грамотеинская" и "Полосухинская". Управление назначило штраф в размере 11 млн 429 тыс. рублей согласно санкции, предусмотренной ч. 2 ст. 14.31 КоАП РФ "Злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке)", - говорится в сообщении.

Нарушения антимонопольного законодательства со стороны энергетической компании было выявлено год назад. Ранее в пресс-службе УФАС Кузбасса ТАСС сообщали, что осенью 2018 года энергетики направили уведомления в адрес угольных предприятий и обслуживающей их сетевой компании "СЭТ-42" о том, что планируют ограничить подачу электроэнергии. Угольщики обратились с жалобой в УФАС. В "Россети Сибирь" посчитали, что шахты потребляют неучтенную электроэнергию, не принимая в расчет, что в этот момент у шахт был заключен договор с другой сетевой организацией на передачу электроэнергии.

"В соответствии с уведомлениями сетевой компании шахты обязаны были отключить электроэнергию на своих объектах осенью 2018 года. А мощности аварийной брони недостаточно для поддержания оборудования в рабочем состоянии, что могло повлечь серьезные убытки. Следует отметить, что суды поддержали нашу позицию по признанию факта нарушения антимонопольного законодательства: решение управления устояло в двух судебных инстанциях. Это и послужило основанием для привлечения к административной ответственности" - прокомментирует руководитель УФАС Кузбасса Наталья Кухарская.

Позиция энергетиков

"Россети Сибирь" намерены оспаривать вынесенное УФАС по Кузбассу решение о привлечении компании к административной ответственности. В компании полагают, что в ходе рассмотрения административного дела антимонопольным органом не было выявлено нарушений процедуры введения режима ограничения подачи электроэнергии.

"Фактически УФАС Кемеровской области наказало ПАО "Россети Сибирь" за использование права на защиту в рамках действующего законодательства, не дав надлежащей оценки согласованным действиям потребителей и ООО "СЭТ-42". Отметим, что "СЭТ-42" с 2016 года использует оспаривание тарифов на передачу электрической энергии в качестве способа уклонения от обязательств по оплате за оказанные ПАО "Россети Сибирь" услуги и не оплачивает их. "Россети Сибирь", неоднократно обращались в правоохранительные органы, прокуратуру, УФАС с заявлениями о незаконности и противоправности действий руководства ООО "СЭТ-42", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Россети Сибирь".

"Россети Сибирь" осуществляют распределение электроэнергии на территории Республики Алтай, Бурятии, Тувы, Хакасии, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания составляет около 1,75 млн кв. км.