Центр по борьбе со СПИДом в Новосибирске увеличит финансирование покупки лекарств на 15%

НОВОСИБИРСК, 30 ноября. /ТАСС/. Новосибирский центр по профилактике и борьбе со СПИД увеличит объем финансирования на закупку лекарств для антиретровирусной терапии ВИЧ-инфицированных на 15% - с 1,7 млрд рублей в 2020 году до 2 млрд рублей в 2021 году. Об этом в понедельник сообщил журналистам руководитель учреждения Дмитрий Капустин.

"У нас в сентябре была защищена федеральная заявка на 2021 год, бюджет значительно выше по сравнению с 2020 годом, мы ожидаем поставки препаратов в марте месяце. <…> На 2020 год заявка была 1,7 млрд рублей, на 2021 год порядка 2 млрд рублей", - сказал Капустин.

Он добавил, что увеличение связано с расширением охвата населения Новосибирской области, которое получает препараты, а также с тем, что центр намерен продолжать более эффективную и дорогостоящую терапию. За счет регионального финансирования центр намерен в 2021 году докупить те препараты, которые не входят в федеральное финансирование.

В Новосибирской области остро стоит проблема борьбы с ВИЧ-инфекцией. По словам заместителя министра здравоохранения региона Елены Аксеновой, на диспансерном учете в новосибирском областном Центре по профилактике и борьбе со СПИД состоят более 31 тыс. человек, рост охвата антиретровирусной терапии в сравнении с прошлым годом составил 15%.