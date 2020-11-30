Депутаты в Славгороде на Алтае избрали нового мэра

БАРНАУЛ, 30 ноября. /ТАСС/. Людмила Подгора, ранее исполнявшая обязанности главы города, избрана новым главой Славгорода в Алтайском крае, ее предшественник Сергей Горбунов в конце мая 2020 года был задержан по подозрению во взятке. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства региона.

Славгород находится в 30 км от границы с Казахстаном. Население города, как сообщается на официальном сайте Алтайского края, более 40 тыс. человек.

"30 ноября, на сессии Славгородского городского собрания депутатов главой города на пять лет избрана Людмила Подгора. До избрания она исполняла обязанности главы Славгорода", - сообщает пресс-служба.

Людмила Подгора родилась в 1974 году в Славгороде, училась в Барнаульском государственном педуниверситете по специальности "Филология", Алтайском филиале РАНХиГС по направлению "Государственное и муниципальное управление". В должности замглавы администрации Славгорода начала работу с 4 марта 2017 года, а 16 июня 2020 года на нее были возложены полномочия главы Славгорода.

По данным СУ СК по региону, бывшего главу Славгорода Сергея Горбунова обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в особо крупном размере). По данным следствия, он лично получал взятки на общую сумму 6 млн 824 тыс. рублей - это особо крупный размер. Уголовное дело с утвержденным прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд.

Горбунову 48 лет, он учился в Барнаульском юридическом институте МВД России, имеет квалификацию юриста, обучался в Академии управления МВД России. Был начальником МВД в муниципальных отделах региона. С 31 июля 2018 года был назначен на должность главы администрации города Славгорода.