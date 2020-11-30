Алтайский край до конца года получит дополнительные 300 млн рублей на дорожную технику

БАРНАУЛ, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ направило в Алтайский край более 300 млн рублей по программе индивидуального социально-экономического развития региона - средства пойдут на дорожную технику. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

Алтайский край попал в список десяти регионов со слабой экономикой. Минтруд России в 2019 году запустил пилотный проект по анализу причин бедности в нескольких регионах страны, в том числе в Алтайском крае. В регионе в итоге была создана индивидуальная программа социально-экономического развития.

"300 млн рублей поступят в регион в ближайшее время на приобретение дорожно-строительной техники для развития региональной дорожной сети. Средства направлены по индивидуальной программе социально-экономического развития края на 2020-2024 годы - ее реализация началась в 2020 году. Ежегодно регион из федерального бюджета будет получать по этой программе 1 млрд рублей на докапитализацию фонда развития и фонда микрозаймов, субсидирование покупки оборудования МСП, создание инженерной и дорожной инфраструктуры для поддержки жилищного строительства, обновление коммунальной, дорожной техники и строительство школы в поселке Спутник Барнаула", - сообщает пресс-служба.

Из 1 млрд рублей, который по итогам года в общей сложности получит по программе край, около 700 млн поступили в регион, в том числе 300,5 млн рублей, перечисленные в конце ноября по линии Минэкономразвития России на поддержку малого бизнеса, уже направляются на инвестиционные цели. Кроме того, в 2020 году по индивидуальной программе объем поддержки через Фонд развития края за счет федерального бюджета составит 100 млн рублей, а в 2021 год эта сумма увеличится в 2,5 раза - всего за период реализации программы сумма составит 940 млн рублей.

По данным Минэкономразвития края, в 2020 году льготные займы на 61,7 млн рублей получили компании "АЗСМ" и "Алтай Игрушка". На 39,3 млн рублей рассматривается заем для компании "Алтайский битумный терминал". Также заключено 201 соглашение с МСП на 305,5 млн рублей на субсидирование части затрат на покупку оборудования. На докапитализацию Алтайского фонда микрозаймов в регион из федерального бюджета направлено 200 млн рублей - в фонд поступили заявки от МСП на финансирование инвестпроектов более чем на 230 млн рублей, пять заявок уже одобрены.