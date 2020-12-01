Число безработных в Новосибирской области с начала года выросло в пять раз

НОВОСИБИРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Число безработных в Новосибирской области с начала года увеличилось более чем в пять раз - с 13,2 тыс. до 74,2 тыс. человек. Об этом во вторник в пресс-центре ТАСС сообщила начальник управления занятости Министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова.

"По состоянию на 30 ноября численность зарегистрированных безработных граждан составила 74,2 тыс. человек, уровень официальной безработицы составил 5,2% от численности рабочей силы", - сказала она.

Лаврова отметила, что коэффициент напряженности на рынке труда составил две единицы, пояснив, что два незанятых гражданина приходятся на одну заявленную службой занятости вакансию. Это говорит об ухудшении ситуации, так как в прошлые годы показатель не превышал одну единицу.

Она также отметила, что с начала года курсы переподготовки и повышения квалификации в области прошли около 6 тыс. человек. Обучение проводилось по 93 направлениям, наиболее популярными у граждан предпенсионного возраста и женщин с маленькими детьми были квалификации повара, парикмахера, библиотекаря, бухгалтера.