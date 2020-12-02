Ситуация в красноярском селе Нарва, которому грозило подтопление, стабилизировалась

КРАСНОЯРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Ситуация в селе Нарва в Красноярском крае, где в ноябре возникла угроза подтопления из-за резкого повышения уровня воды в реке Мана, стабилизировалась. Об этом в среду ТАСС сообщил глава Манского района Артем Черных.

"Все хорошо. Уровень сейчас 211 см", - сказал Черных.

В середине ноября уровень воды поднялся до 300-310 см при критическом в 390. При его достижении в зону подтопления попадают 18 домов, в которых проживают 33 человека. При уровне 450 см - 52 дома (150 человек).

В краевом агентстве ГО и ЧС подтвердили ТАСС, что ситуация стабилизировалась. В Нарве проживают около 1,2 тыс. человек.