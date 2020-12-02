Дорогу в аэропорт Норильска закрыли для легкового транспорта из-за метели

КРАСНОЯРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Дорога в аэропорт Норильска, который является основным на севере Красноярского края, закрыта для легкового транспорта из-за метели. Об этом сообщается в среду на сайте мэрии Норильска.

В Норильске с воскресенья действует штормовое предупреждение из-за очень сильного ветра, почти неделю идет снегопад. На среду прогнозируется снег, метель, видимость менее одной тысячи метров, ветер с порывами до 30 метров.

"По решению ГИБДД на автодороге Норильск - Кайеркан - Алыкель введен временный запрет для движения автотранспорта категории "В". Для доставки авиапассажиров в аэропорт "Норильск" будут выделены дополнительные автобусы", - говорится в сообщении.

По данным Таймырского центра по гидрометеорологии, в связи с неблагоприятными погодными условиями по усмотрению родителей разрешается не посещать занятия учащимся второй смены.

Жители Норильска активно размещают фотографии и видео заснеженных улиц в социальных сетях: рассказывают об огромных сугробах, засыпанных снегом машинах. За два месяца из города вывезено около 400 тыс. тонн снега, что составляет четверть от среднегодовых объемов.

По прогнозам ГО и ЧС города, снег будет идти до конца недели, ветер и метель будет также до субботы. В выходные ожидается понижение температур до 23 градусов мороза.