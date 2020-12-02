И. о. министра финансов Хакасии отправили в отпуск с последующим увольнением

ТАСС, 2 декабря. Исполняющий обязанности министра финансов Хакасии Юрий Килижеков отправлен в отпуск с последующим увольнением из-за того, что его кандидатура не получила согласования Минфина РФ, а трехмесячный статус исполнения обязанностей истек. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Обязанности министра финансов со 2 декабря возложены на заместителя министра Игоря Тугужекова. И. о. министра финансов Юрий Килижеков отправлен в отпуск с последующим увольнением в связи с тем, что не получено согласование его кандидатуры от Минфина России и истечением трехмесячного срока нахождения в статусе исполняющего обязанности", - говорится в сообщении.

Килижеков приступил к исполнению обязанностей 2 сентября. Он должен был быть согласован федеральным Минфином и утвержден Верховным советом республики. Согласование федерального ведомства кандидатуры Килижекова на пост министра финансов Хакасии до сих пор не подтверждено, отметили в пресс-службе. Также он не мог исполнять обязанности более трех месяцев, так как это противоречит региональному законодательству.

В пресс-службе не пояснили, с чем связанно отсутствие согласования Минфина, добавив, что в сентябре этого года федеральное правительство приняло новые квалификационные требования к региональным министрам финансов. "Соискатель должен в течение трех последних лет отработать в качестве руководителя или заместителя руководителя финансового ведомства региона, либо территориального органа казначейства РФ, либо территориального органа федеральной налоговой службы, либо финансового органа муниципалитета", - отметили в пресс-службе. Килижеков работал министром финансов Тувы, но в 2007-2012 годах, следует из его официальной биографии. А с 2014 по 2018 он занимал пост министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Тувы.

Также со 2 декабря главный врач Абаканской межрайонной больницы Олег Ананьевский назначен заместителем министра здравоохранения Хакасии, на него возложены обязанности руководителя ведомства. 23 ноября глава этого ведомства Виктор Шевченко ушел с должности после критики полпреда президента в СФО Сергея Меняйло. По мнению полпреда, Минздрав региона не справлялся с задачами в организации работы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Ранее глава региона Валентин Коновалов анонсировал кадровые изменения в правительстве республики. 27 ноября в отставку подал министр культуры региона Леонид Еремин. Уход с поста министра был связан с жизненными и семейными обстоятельствами.