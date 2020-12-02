Больницу в Кемерове оштрафовали на 100 тыс. рублей из-за вспышки коронавируса

КЕМЕРОВО, 2 декабря. /ТАСС/. Рудничный районный суд в Кемерове назначил административный штраф в размере 100 тыс. рублей Кемеровской городской клинической больнице № 11, где в начале осени из-за нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства 50 человек, в том числе 42 пациента, заразились коронавирусом, опубликовано в электронной картотеке на сайте суда.

"В учреждении произошло распространение новой коронавирусной инфекции в неврологическом и терапевтическом отделениях с вовлечением пациентов (42) и сотрудников (8). Таким образом, не были обеспечены безопасные условия пребывания пациентов и персонала в учреждении. Суд постановил признать ГАУЗ КО "КГКБ № 11" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ и назначить административное наказание с применением ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей", - говорится в постановлении суда.

Судом также установлено, что в нескольких палатах медучреждения было размещено более четырех коек, рециркуляторы для обеззараживания воздуха работали с нарушением режима, что могло способствовать распространению инфекции между пациентами стационара и работниками. Представители больницы в суде факт заражения в стационаре не оспаривали.

По данным регионального оперативного штаба на 2 декабря, в Кузбассе зарегистрирован 21 296 случаев заражения коронавирусом, умерли 384 человека, выздоровели 17 657 пациентов, остальные находятся под наблюдением медиков.