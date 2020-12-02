{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Больницу в Кемерове оштрафовали на 100 тыс. рублей из-за вспышки коронавируса

В медучреждении в начале осени из-за нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства заразились инфекцией 50 человек

КЕМЕРОВО, 2 декабря. /ТАСС/. Рудничный районный суд в Кемерове назначил административный штраф в размере 100 тыс. рублей Кемеровской городской клинической больнице № 11, где в начале осени из-за нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства 50 человек, в том числе 42 пациента, заразились коронавирусом, опубликовано в электронной картотеке на сайте суда.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В учреждении произошло распространение новой коронавирусной инфекции в неврологическом и терапевтическом отделениях с вовлечением пациентов (42) и сотрудников (8). Таким образом, не были обеспечены безопасные условия пребывания пациентов и персонала в учреждении. Суд постановил признать ГАУЗ КО "КГКБ № 11" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ и назначить административное наказание с применением ч. 3.2 ст. 4.1 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей", - говорится в постановлении суда.

Судом также установлено, что в нескольких палатах медучреждения было размещено более четырех коек, рециркуляторы для обеззараживания воздуха работали с нарушением режима, что могло способствовать распространению инфекции между пациентами стационара и работниками. Представители больницы в суде факт заражения в стационаре не оспаривали.

По данным регионального оперативного штаба на 2 декабря, в Кузбассе зарегистрирован 21 296 случаев заражения коронавирусом, умерли 384 человека, выздоровели 17 657 пациентов, остальные находятся под наблюдением медиков.

Теги
РоссияКемеровская область
ТУСУР стал координатором работ по развитию кадрового потенциала электронной промышленности
Цена контракта составила более 36 млн рублей
Читать полностью