В Приангарье определили подрядчика на строительство дорог в турзоне "Ворота Байкала"

ИРКУТСК, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Приангарья планируют заключить контракт на сумму почти 411 млн рублей с областным предприятием "Дорожная служба Иркутской области" на строительство дорог в турзоне "Ворота Байкала". Компания, находящаяся в собственности региона, стала единственным участником аукциона, состоявшегося в среду, сообщается в материалах закупки.

Турзона "Ворота Байкала" создана в 2007 году с целью перепрофилирования территории моногорода Байкальска с промышленной на туристическую, создания новых рабочих мест, что особенно актуально после закрытия в 2013 году градообразующего предприятия - Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Резидентами турзоны являются девять компаний, якорный - горнолыжный курорт "Гора Соболиная", который вошел в турзону с уже действующей инфраструктурой, остальные инвесторы находятся в стадии строительства.

Дорожная служба единственной подала заявку на участие в торгах, ее признали соответствующей требованиям. Как указано в материалах закупки, с предприятием планируется заключить контракт. Подрядчику предстоит заняться первым этапом строительства улично-дорожной сети с установкой наружного освещения. Работу необходимо выполнить к декабрю 2021 года.

Резиденты особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала" планируют ввод в эксплуатацию своих объектов в 2021-2023 годах. Речь идет об объектах курорта "Гора Соболиная", который в 2019 году приступил к проектированию подвесных канатных дорог, компании "Уют", возводящей туристическую базу, и еще четырех резидентов, которые ведут проектно-изыскательные работы для строительства гостиничных комплексов. Параллельно на бюджетные средства власти создают инженерную и коммунальную инфраструктуру в турзоне. В 2018 году началось строительство сетей водоснабжения и бытовой канализации, на 2020 год был запланирован первый этап строительства улично-дорожной сети.