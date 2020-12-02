В Омской области начал работу мобильный технопарк "Кванториум"

ОМСК, 2 декабря. /ТАСС/. Детский передвижной технопарк "Кванториум" начал свою работу в Омской области, сообщила в среду пресс-служба омского Минобразования. Первый в регионе мобильный технопарк, приобретенный по нацпроекту "Образование", предоставит новые возможности в обучении детей шести из 32 районов Омской области.

"В Омской области начал работу мобильный "Кванториум". Первыми с ним познакомились ученики Шараповской школы в Марьяновском районе, который теперь изучают основы промышленного дизайна, знакомятся с дополненной реальностью и примеряют шлемы виртуальной реальности", - сообщила пресс-служба.

По словам министра образования Омской области Татьяны Дерновой, появление мобильного технопарка в регионе, где в сельской местности проживают более 800 тыс. человек, создает равные условия доступа к современному высокотехнологичному оборудованию для школьников из удаленных территорий. "Большой технопарк, который был открыт в 2018 году в Омске, стационарный "Кванториум", который мы открыли в прошлом году на средства нацпроекта "Образование", и теперь заработавший в полную силу мобильный "Кванториум" - это богатейший ресурс, который будет развивать наших мальчишек и девчонок", - цитирует пресс-служба Дернову. Ранее дети из деревень занимались в омском "Кванториуме" удаленно и ездили в городской технопарк на школьных автобусах.

Как подчеркнули в министерстве, выбор направлений технопарка обусловлен приоритетами и перспективами промышленного и технологического развития Омской области. В "Кванториуме", который создан на базе микроавтобуса с прицепом, школьники смогут изучать основы робототехники, промышленного дизайна, виртуальной и дополненной реальности, прототипирования и 3D-моделирования, работать с космическими снимками, аэрофотосъемкой, данными GPS/ГЛОНАСС, а также решать задачи, связанные с экологией, историей, маркетингом, сельским хозяйством.

Технопарк будет передвигаться по шести муниципалитетам - Азовскому, Калачинскому, Кормиловскому, Любинскому, Марьяновскому и Черлакскому районам. За учебный год в каждый из них технопарк будет приезжать трижды. Длительность образовательной сессии в каждом учебном заведении составляет 14 дней.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов: это "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого". С 2021 года к их числу добавится еще один федеральный проект о патриотическом воспитании граждан.