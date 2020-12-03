Более 100 пациентов вылечили врачи мобильного госпиталя ЦВО в Хакасии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Военные медики вылечили с начала работы мобильного госпиталя Центрального военного округа (ЦВО) более 100 пациентов. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой округа.

"Более 100 пациентов вылечили врачи мобильного госпиталя ЦВО, развернутого на базе реабилитационного центра им. Лебедя в городе Черногорске. На сегодня мобильный госпиталь располагает необходимым запасом лекарственных препаратов, необходимых для качественного лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе с хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.

Во временный госпиталь ЦВО доставляют пациентов из 12 муниципальных и районных больниц региона с подтвержденным коронавирусом для дальнейшего лечения.

Госпиталь был развернут 16 ноября.