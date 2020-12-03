В атмосфере Омска зафиксировали повышенное содержание шести загрязняющих веществ

ОМСК, 3 декабря. Жители Омска в среду вечером начали массово жаловаться в соцсетях на сильный запах гари и смог. Как сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального Минприроды, передвижная эколаборатория и стационарные посты мониторинга зафиксировали в атмосфере города превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) оксидов азота и углерода, диоксида азота, сероводорода, этилбензола и мелкодисперсных частиц.

"2 декабря на стационарном посту на ул. Заслонова было зафиксировано превышение ПДК мелкодисперсных частиц РМ2,5 (1,61 ПДК), этилбензола (1,15 ПДК). Передвижная эколаборатория зарегистрировала на ул. 15-я Рабочая превышение по оксиду углерода (1,02 ПДК), диоксиду азота (1,01 ПДК) и сероводороду (1,12 ПДК). На улице Байкальской превышение по оксиду азота составило 1,02 ПДК", - сказали в пресс-службе.

В среду вечером жители Омска начали массово жаловаться в соцсетях на сильный запах гари и смог. "С 19 часов примерно резко начало вонять. Пришла с улицы, вся одежда пропахла каким-то креозотом. Закрыла окна, но батареи так топят, что в квартире жара, как летом", - написала в соцсети "ВКонтакте" жительница города Ольга Вакуленко.

В Минприроды отметили, что Обь-Иртышское УГМС ввело 2 декабря с 10:30 до 18:00 режим неблагоприятных для рассеивания загрязняющих веществ метеоусловий 1 степени для предприятий города. Для предприятий юго-восточной промплощадки, где расположены, в частности, заводы "Омскшина" и "Омсктехуглерод", режим неблагоприятных метеоусловий был продлен до 11:00 3 декабря. Данные о загрязнении переданы в Росприроднадзор.

В атмосфере Омска регулярно фиксируют превышение ПДК загрязняющих веществ. К 2024 году город обязан снизить выбросы в атмосферу на 22,5%.