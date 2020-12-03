Бизнесмену Быкову, находящемуся в СИЗО, продлили домашний арест по другому делу

КРАСНОЯРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Суд продлил до 4 января домашний арест по делу об организации убийств в 1994 году бизнесмену Анатолию Быкову, при этом Быков находится под стражей в СИЗО по делу об убийстве исполнительного директора компании "Востоксибстрой" Андрея Неколова в 2005 году. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Быков с мая находился под арестом по обвинению в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. 22 октября Красноярский краевой суд изменил ему меру пресечения на домашний арест, но вечером того же дня Быков был задержан по подозрению в организации убийства в 2005 году. 23 октября суд Центрального района Красноярска арестовал его до 21 декабря.

"Быкову по первому уголовному делу сегодня в Железнодорожном районном суде продлили срок домашнего ареста до 4 января 2021 года", - сообщили в пресс-службе.

В суде пояснили ТАСС, что одна мера перекрывает другую, если по второму делу суд примет решение не продлевать заключение под стражей, то мера о домашнем аресте вступит в права.

Помимо обвинений в организации убийств Войтенко, Наумова и подозрению в организации убийства Неколова, Быкова подозревают в руководстве преступным сообществом (ст. 210 УК РФ).