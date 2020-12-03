В Новосибирской области возобновили плановые профосмотры и диспансеризацию

НОВОСИБИРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Медучреждения Новосибирской области возобновили плановые профилактические осмотры и диспансеризацию, которые были приостановлены в регионе с середины октября из-за загруженности системы здравоохранения в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил журналистам в четверг глава областного Минздрава Константин Хальзов.

"Мы не продлили приказ о приостановлении диспансеризации и профилактических осмотров <...> Эта работа возобновлена", - сказал он.

В середине октября власти Новосибирской области рекомендовали главным врачам медучреждений перенести плановые профилактические осмотры и прохождение диспансеризации сотрудниками. Как сообщали в Минздраве, руководители медицинских организаций могли самостоятельно принимать решения о перерыве в профосмотрах с учетом эпидемической обстановки и кадровой ситуации в учреждении.

По данным оперативного штаба на утро 3 декабря, в регионе выявлено 23 232 случая COVID-19. До конца года в области действует режим повышенной готовности, в рамках которого введен ряд ограничений. В частности, с 16 ноября в регионе прекратили работать фудкорты и расположенные в торговых центрах кинотеатры, с 00:00 до 08:00 запрещена работа ресторанов и ночных клубов, кроме кафе в аэропортах, гостиницах и на вокзалах.