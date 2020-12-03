Омская область продлила режим повышенной готовности до 15 января

ОМСК, 3 декабря. /ТАСС/. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Омской области, где в течение месяца фиксируется не менее 210 случаев заражения этим вирусом в сутки, продлил режим повышенной готовности до 15 января. Об этом сообщил в четверг журналистам губернатор Омской области Александр Бурков.

"Оперативный штаб принял решение продлить режим повышенной готовности до 15 января и усилить контроль на период предпраздничных дней и январских выходных. Сейчас важно не получить массовые случаи заболевания и соблюдать все меры безопасности", - сказал Бурков.

Он добавил, что сейчас в регионе свободно 21,3% коечного фонда для заразившихся коронавирусом. "К понедельнику общее число коек будет доведено до 3 680 - это выше норматива, который ставит нам федеральный центр, это более 25% от общего коечного фонда нашего региона", - сказал губернатор.

По данным омского Минздрава, в Омской области за прошедшие сутки выявлено 247 случаев инфицирования коронавирусом, общее количество заболевших с начала пандемии составило 23 300. Выздоровели 15 311 человек, 658 умерли.

В регионе запрещены массовые мероприятия, в которых участвуют более 50 человек, новогодние корпоративы и банкеты, для лиц старше 65 лет введена обязательная самоизоляция. В государственных спортшколах подготовку могут проходить только члены сборных РФ и региона. Несовершеннолетним власти запретили посещать без сопровождения взрослых пункты общественного питания, торговые центры и кинотеатры; рестораны и кафе обязаны закрываться для посетителей с полуночи до шести утра.