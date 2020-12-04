Прокуратура выявила загрязнение почвы новосибирской птицефабрикой на 1 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Новосибирский межрайонный природоохранный прокурор через суд потребовал у руководства птицефабрики "Евсинская", расположенной в Искитимском районе Новосибирской области, возместить ущерб в размере более 1 млрд рублей за загрязнение почв сельскохозяйственного участка куриным пометом. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Искитимского районного суда.

"В обоснование иска истец указывает, что проведенной проверкой было установлено, что в результате действий АО "Птицефабрика "Евсинская" по размещению свежего куриного помета на плодородном слое почвы земельного участка сельскохозяйственного назначения допущено загрязнение почв. Размер вреда, причиненного АО почвам, составил 1 187 545 200 рублей", - говорится в сообщении.

Иск направлен в интересах Российской Федерации, муниципального образования и неопределенного круга лиц. Судебное заседание назначено на 10 декабря.

Птицефабрика "Евсинская" - одна из крупнейших в Сибири. Она поставляет яйца как Новосибирской области, так и соседним регионам, а также на Дальний Восток и в Центральную Россию.