Дни Эрмитажа в Омске открылись выставкой "Искусство портрета. Личность и эпоха"

ОМСК, 4 декабря. /ТАСС/. Пятые Дни Эрмитажа в Омске, которые проходят с 4 по 7 декабря в единственном за Уралом филиале Государственного Эрмитажа, открылись в пятницу экспозицией из собраний всемирно известного музея "Искусство портрета. Личность и эпоха".

"Наша задача заключалась в том, чтобы просветить, как образ человека меняется во времени и пространстве. Экспозиция охватывает период в 4,5 тыс. лет <…>. Отобран 181 экспонат, в том числе шедевры мирового искусства, входящие в топ-10 экспонатов Эрмитажа. <…> Главный посыл этой выставки заключается в том, что во все времена и во все цивилизации человек был мерой всех вещей и таковым и остается. И сегодня, в эпоху пандемии, мне кажется, это главная идея, главный смысл этой выставки", - сказала по видеосвязи автор и куратор этой экспозиции, заведующая отделом античного мира Государственного Эрмитажа Анна Трофимова.

Экспозиция поделена на пять разделов, соответствующих основным культурно-историческим этапам: "Допортретный период и искусство Древнего Египта (XX век до н. э. - I в. н. э.)", "Античная эпоха и раннее Средневековье. Искусство Древней Греции, Древнего Рима, юга России античного периода (VI век до н. э. - X век)", "Искусство Западной Европы эпохи Возрождения (XI-XVII века)", "Искусство Западной Европы, Востока и России Нового времени (XVIII-XIX века)", "Новейшее время. Современное искусство (XXI век)". История портрета здесь представлена во всем его видовом и жанровом многообразии - живопись, графику, скульптуру, фотографию, предметы археологии, нумизматики и декоративно-прикладного искусства.

Жители Омска получили возможность увидеть всемирно известные художественные памятники, которые очень редко покидают стены Эрмитажа: древнеегипетскую статую фараона Аменемхета II, портреты греческого философа Сократа и римского императора Филиппа Араба, уникальный фаюмский портрет, изображения иранского правителя Фатх-Али-шаха и китайских сановников, медали эпохи Возрождения, произведения выдающихся западноевропейских и русских художников Антониса ван Дейка, Якоба Йорданса, Питера Пауля Рубенса, Александра Брюллова, скульптуры Жана-Антуана Гудона.

Образовательная программа "Дней Эрмитажа в Омске" включает в себя лекции, экскурсии, фильмы, посвященные Государственному Эрмитажу, спектакли театра живописи "Эрмитаж" и "Я - Караваджо". "К сожалению, из-за пандемии программа существенно отличается от привычного формата прошлых лет, который включал мероприятия профессионального значения, - рассказала ТАСС директор омского музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля Фарида Буреева, в новом корпусе которого работает "Эрмитаж-Сибирь". - Например, у нас был в программе реставрационный мастер-класс, но понимая, что представители музеев из других регионов к нам не приедут, мы приняли решение перенести [эти мероприятия] на более благоприятное время - скорее всего, ближе к лету".

Центр "Эрмитаж-Сибирь" открылся в ноябре 2019 года в новом корпусе Омского музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля, под который выделено историческое здание страхового общества "Саламандра" начала XX века. Реконструкция здания длилась несколько лет, общая сумма работ составила около 700 млн рублей. Помимо проведения выставок, в центре "Эрмитаж-Сибирь" музейных работников со всей Сибири будут знакомить с уникальными практиками Эрмитажа по организации выставочной деятельности, реставрации, музейной педагогики и безопасности.