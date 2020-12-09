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В Красноярске проверяют информацию об издевательствах физрука над школьниками

По сообщению местных СМИ, якобы он заставлял их мыть полы, запирал в раздевалке и бил

КРАСНОЯРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Проверка информации об издевательствах учителя физкультуры над школьниками начата в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе краевого главка МВД.

По сообщению местных СМИ, учитель физкультуры в одной из школ города издевался над учениками. Он якобы заставлял их мыть полы, запирал в раздевалке и бил.

"Проводится проверка по факту публикации на одном из телеканалов информации о том, что учитель физкультуры применял физическую силу при общении со школьниками. В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства произошедшего", - сообщили в полиции.

Будут опрошены педагоги и родители школьников, а также сами школьники. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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