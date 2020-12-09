Прокуратура оценила ущерб от коррупции в Красноярском крае в 2020 году в 3 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Общий ущерб от преступлений коррупционной направленности в Красноярском краев в 2020 году составил 3 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в среду сообщил прокурор региона Роман Тютюник.

"В целом актами коррупции за истекший период причинен ущерб на 3 млрд рублей <…> Коррупционеры не очень стремятся расстаться с тем имуществом, которое появилось у них. Добровольно возмещено было всего на 11 млн рублей, но правоохранительные органы наложили арест или уже изъяли имущества на сумму 2,2 млрд рублей", - сказал прокурор.

По данным ведомства, в Красноярском крае уровень коррупционной преступности составляет 16 преступлений на 100 тыс. населения, по Сибирскому федеральному округу этот показатель составляет 15 преступлений, а в среднем в России - 20. Порядка 50% преступников-коррупционеров занимали должности в органах госвласти или местного самоуправления. Порядка четверти всех таких преступлений в крае совершаются в крупном или особо крупном размере.