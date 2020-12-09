Расчистку реки у села в Туве в паводкоопасной зоне планируют завершить в 2021 году

ТАСС, 9 декабря. Расчистка русла реки Чадан у села Теве-Хая, расположенного в зоне повышенного риска подтоплений, завершится в Туве в октябре 2021 года. Эти меры призваны минимизировать последствия паводков для более 1,5 тыс. местных жителей, сообщили в среду в Министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Русло реки забито валунами, галькой и корягами, что становится одной из причин подтоплений. Так, в 2018 - 2020 годах после обильных дождей в бассейне Чадана происходили паводки с подтоплением Теве-Хая. Расчистка начата в октябре этого года.

"Произведены работы по дноуглублению, спрямлению и расчистке русла протяженностью 1 км. Работы проводятся в два этапа <...>. Срок завершения работ определен в октябре 2021 года", - сообщило ведомство.

В министерстве пояснили, что второй этап начнется в августе 2021 года после прохождения нерестового периода и летнего паводка.

Как сообщалось, стоимость работ по расчистке русла у Теве-Хая составляет более 12 млн рублей, из них 1,4 млн рублей - на 2020 год и более 10,6 млн рублей на 2021 год.