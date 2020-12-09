Объем инвестиций в горнолыжный туркластер под Новосибирском увеличился минимум на 50%

НОВОСИБИРСК, 9 декабря. /ТАСС/. Объем инвестиций, который потребуется для создания горнолыжного туристического кластера "Салаирский", куда войдут три района Новосибирской области, за последние четыре года вырос как минимум на 50%, с 2,5 до более 3,5 млрд рублей. Об этом в среду в пресс-центре ТАСС сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Ранее директор департамента привлечения инвестиций и перспективных проектов Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области Лада Юрченко сообщала ТАСС, что на территории региона планируется создать туристический кластер на Салаирском кряже, возвышенности в горах Южной Сибири. В перспективе он позволит многократно - с 400 до 5 тыс. - увеличить количество мест для туристов.

"Проект сложный, большой и комплексный, объем 2,5 млрд рублей был, как я помню, примерно года четыре назад, сегодня он, если не удвоился, то на 50% вырос точно. Пока у нас нет инвестора, который был бы готов вложить бюджетные деньги в реализацию этого проекта", - сказал министр.

Решетников добавил, что АИР продолжает продвигать проект, и выразил надежду на его успешный запуск, так как из-за пандемии коронавируса особую актуальность в настоящее время приобретает внутренний туризм.

Также министр отметил, что власти пересматривают подходы к туризму в регионе, планируют создать новый туристско-информационный центр в аэропорту Толмачево, который бы поменял подходы к информированию приезжих.

В июле Решетников сообщал, что инвестиции в создание горнолыжного туристического кластера "Салаирский" оцениваются в 2,5 млрд рублей. Проект включает в себя создание нескольких горнолыжных трасс, а также строительство гостиницы и прилежащей инфраструктуры.

Салаирский кряж - низкогорная возвышенность в горах Южной Сибири, на территории Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей. Протяженность кряжа составляет около 300 километров. На территории Новосибирской области на кряже находятся самые крупные массивы реликтовых еловых лесов, сохранившихся с доледникового периода (более 20 тыс. лет назад). Ученые называют салаирскую черневую тайгу "дождевым тропическим лесом Сибири".