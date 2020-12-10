Новосибирский Минздрав опроверг данные о смерти пациента из-за отключения от кислорода

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о гибели пациента в новосибирской больнице № 11, перепрофилированной для приема пациентов с коронавирусом. По данным СМИ, смерть произошла в результате отключения подачи кислорода, пока шла заправка газификатора.

НОВОСИБИРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Минздрав Новосибирской области опроверг опубликованную ранее в СМИ информацию о смерти пациента с COVID-19 в госпитале после отключения от кислорода в местной больнице № 11. Перебоев с подачей кислорода в медучреждении не было, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

"В связи с публикациями ряда СМИ информации о том, что в инфекционном госпитале на базе больницы № 11 отключение кислорода привело к смерти пациента, больница обратится в суд с иском о защите чести и достоинства. <...> По информации Минздрава, за все время работы госпиталя перебоев с кислородом и тем более отключения подачи медицинского газа не было", - говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что стационары Новосибирской области, перепрофилированные для лечения пациентов с коронавирусом, оборудованы системами централизованного снабжения медицинскими газами и подача кислорода пациентам в них осуществляется непрерывно.

Во время заправки газификатора отключения кислорода не происходит, подчеркнули в ведомстве.

По данным оперативного штаба на утро 9 декабря, в области зарегистрировано более 24 тыс. случаев инфицирования коронавирусом. С 11 октября в регионе число заразившихся за сутки впервые за последние два месяца превысило 100 человек. До конца года в области действует режим повышенной готовности, в рамках которого введен ряд ограничений. В частности, с 16 ноября в регионе прекратили работать фудкорты и расположенные в торговых центрах кинотеатры, с 00:00 до 08:00 запрещена работа ресторанов и ночных клубов, кроме кафе в аэропортах, гостиницах и на вокзалах.