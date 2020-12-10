Бюджет Красноярского края на 2021 год приняли с дефицитом в 6%

КРАСНОЯРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Законодательное собрание Красноярского края приняло в четверг во втором, окончательном чтении бюджет региона на 2021 и плановый 2022-2023 годы. Дефицит казны составит в 2021 году 17,2 млрд рублей, или 6% от расходов, говорится в сообщении регионального Минфина.

"В 2021 году доходы увеличились за счет дополнительно распределенных средств федерального бюджета на 10,6 млрд рублей. Расходы возросли на 13,1 млрд рублей, в том числе за счет краевых средств на 2,5 млрд рублей. В результате уточненные параметры бюджета на 2021 год выглядят следующим образом: доходы - 269,7 млрд рублей, расходы - 286,9 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении. Таким образом дефицит составит 6% от расходов.

За счет федерального финансирования в следующем году увеличится поддержка семей с низкими доходами, имеющих детей 3-7 лет, безработных граждан. Край получит 2 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения. Дополнительные средства краевого бюджета будут направлены на выплаты медикам, работающим с коронавирусной инфекцией. "Мы не только сохраняем все меры социальной поддержки, но, что особенно важно для граждан, существенно увеличиваем социальные расходы в 2021 году. Кроме того, в бюджете заложены значительные ресурсы для дальнейшего развития края в рамках реализации национальных проектов и поддержки наших территорий", - цитирует пресс-служба вице-премьера краевого правительства - министра финансов региона Владимира Бахаря.

С 500 млн рублей до 1 млрд рублей увеличен резервный фонд правительства края, это сделано для оперативного решения вопросов в условиях пандемии коронавируса.

Доходы бюджета в 2022 году составят 274,862 млрд рублей, расходы - 281,866 млрд рублей, дефицит - порядка 7 млрд рублей. В 2023 году бюджет будет бездефицитным. Доходы и расходы бюджета утверждены на уровне 284,98 млрд рублей.

В декабре 2019 года доходы бюджета на 2020 год были утверждены в сумме 248,6 млрд рублей, расходы - 254,5 млрд рублей, дефицит - 5,9 млрд рублей. 8 октября краевой парламент утвердил корректировку бюджета, доходы бюджета выросли до 263 млрд рублей, расходы составили 289,6 млрд рублей, дефицит - 26,6 млрд рублей.