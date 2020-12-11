В Новосибирске начнется строительство семи поликлиник по ГЧП в 2021 году

НОВОСИБИРСК, 11 декабря. /ТАСС/. В 2021 году в Новосибирске начнется строительство семи поликлиник, которые намерены возвести по одному из крупнейших соглашений о государственно-частном партнерстве (ГЧП) совместно с группой "ВИС". Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции по итогам 2020 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Проектирование всех поликлиник заканчивается в этом году, в декабре мы ожидаем получения положительных заключений государственной экспертизы, в 2021 году начнется период активных строительно-монтажных работ и поэтапный ввод объектов в 2021-2022 годах по нашему соглашению, сдача последнего объекта должна состоятся в августе 2022 года", - сказал Травников.

Губернатор добавил, что в этом году власти также прорабатывают отдельное соглашение по принципу ГЧП по строительству поликлиники №8 в Советском районе Новосибирска. Также в 2021 году стартует программа модернизации первичного звена здравоохранения, которую запустят по инициативе президента Владимира Путина. В ближайшие шесть лет на эти цели направят 11 млрд рублей.

В августе правительство Новосибирской области сообщало, что специалисты начали подготовку к строительству поликлиник №22 и №13 в Кировском районе Новосибирска. Подрядчик получил разрешения на расчистку площадок, в том числе скос травы и древесной поросли. В конце августа строители должны были приступить к вывозу строительного и коммунального мусора, валке ликвидной древесины.

Соглашение о ГЧП по строительству, финансированию и техническому обслуживанию сети современных медицинских учреждений было подписано губернатором Андреем Травниковым на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2019 году. Частным партнером проекта по итогам конкурса стала "Седьмая концессионная компания", входящая в группу "ВИС". Проект стал первым крупным ГЧП-проектом в сфере здравоохранения в России, сообщает пресс-служба правительства.

Планируется, что семь поликлиник общей мощностью 6,5 тыс. посещений в смену появятся в Новосибирске до августа 2022 года. Сеть медицинских учреждений позволит внедрить современные медицинские технологии, создать региональный клинический дата-центр. Объем инвестиций в проект составит 8 млрд рублей, в том числе 80% от суммы - частные инвестиции.