Второй контракт на производство оборудования для синхротрона "СКИФ" подпишут в феврале

НОВОСИБИРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Институт ядерной физики (ИЯФ) СО РАН подпишет в феврале второй крупный контракт на производство технологического оборудования для Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ") , сообщил журналистам в пятницу губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

18 ноября ИЯФ СО РАН подписал госконтракт на производство технологического оборудования для ЦКП "СКИФ". Как сообщал директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров, всего на изготовление оборудования ускорительного комплекса будет потрачено 12,5 млрд рублей. Первый двухлетний контракт заключается на 3,62 млрд рублей. Первый авансовый платеж в размере 774 млн рублей поступит до конца 2020 года.

"Сегодня готовится второй контракт, и я ориентируюсь на февраль, когда будет подписан второй большой контракт с ИЯФом", - сказал Травников.

Кроме того, по его словам, Минобрнауки уже в этом году выделит деньги на модернизацию экспериментального производства института. Именно на этой площадке будет производиться оборудование для СКИФ и других крупных проектов.

Проект ЦКП "СКИФ" создается по национальному проекту "Наука" с целью реализации современной отечественной сети источников синхротронного излучения нового поколения в России и является флагманом программы развития Новосибирского научного центра, известной как "Академгородок 2.0".

ЦКП "СКИФ" - это центр коллективного пользования, который будет включать в себя не только ускорительный комплекс, но и развитую пользовательскую инфраструктуру: экспериментальные станции и лабораторный комплекс. Создание источника СИ планируется завершить в 2023 году, что позволит начать проведение научных исследований уже в 2024 году. Ориентировочная стоимость проекта оценивается в 37,1 млрд рублей.