"КрасАвиа" запустит новые рейсы из Красноярска в Кемерово и Новокузнецк

КРАСНОЯРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания "КрасАвиа" с начала января начнет выполнять авиарейсы из Красноярска в Кемерово и Новокузнецк. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе компании.

"Авиакомпания "КрасАвиа" открыла предварительную продажу билетов в Кемерово и Новокузнецк из Красноярска на рейсы с января 2021 года. Рейсы в Кемерово будут выполняться с 9 января еженедельно по субботам <...>. Рейсы в Новокузнецк начнутся с 4 января и будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам", - сообщили в пресс-службе.

В компании уточнили, что по второму направлению кроме ручной клади бесплатно можно взять с собой комплект горнолыжного снаряжения для отдыха на Шерегеше - популярном горнолыжном курорте на юге Кемеровской области.

В компании сказали ТАСС, что "КрасАвиа" в 2014-2015 годах уже выполняла рейсы в Новокузнецк, а вот рейс на Кемерово стоит в маршрутной сетке впервые.

Авиакомпания "КрасАвиа" занимается внутрирегиональными и внутримуниципальными перевозками в Красноярском крае, а также совершает перелеты в соседние регионы Сибирского федерального округа и на Крайний Север. Владелец 100% акций АО "КрасАвиа" - Красноярский край.