В селах Тувы в 2021 году построят 15 спортивных залов в рамках губернаторского проекта

ТАСС, 12 декабря. Строительство 15 спортивных залов запланировано в селах Тувы в 2021 году в рамках губернаторского проекта "Эзирлернин уязы" ("Гнездо орлят"). Об этом в субботу сообщил глава региона Шолбан Кара-оол в ежегодном послании Верховному Хуралу.

"В 2021 году мы расширим этот проект, малые спортивные залы будут построены в 15 поселениях. В этом году у нас было построено 10. Условия остаются те же. Правительство республики выделяет средства на строительные материалы, а жители сел будут строить их своими руками", - сказал Кара-оол.

Трехлетний проект "Гнездо орлят" стартовал в 2020 году. Он предусматривает создание спортобъектов прежде всего в отдаленных селах. По данным республиканского правительства, подростки в этих залах могут бесплатно заниматься единоборствами, вольной борьбой, самбо, дзюдо, боксом, занятия будут проходить под руководством тренеров детско-юношеских спортивных школ.