{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В селах Тувы в 2021 году построят 15 спортивных залов в рамках губернаторского проекта

В этом году в рамках программы было построено 10 спортзалов

ТАСС, 12 декабря. Строительство 15 спортивных залов запланировано в селах Тувы в 2021 году в рамках губернаторского проекта "Эзирлернин уязы" ("Гнездо орлят"). Об этом в субботу сообщил глава региона Шолбан Кара-оол в ежегодном послании Верховному Хуралу.

"В 2021 году мы расширим этот проект, малые спортивные залы будут построены в 15 поселениях. В этом году у нас было построено 10. Условия остаются те же. Правительство республики выделяет средства на строительные материалы, а жители сел будут строить их своими руками", - сказал Кара-оол.

Трехлетний проект "Гнездо орлят" стартовал в 2020 году. Он предусматривает создание спортобъектов прежде всего в отдаленных селах. По данным республиканского правительства, подростки в этих залах могут бесплатно заниматься единоборствами, вольной борьбой, самбо, дзюдо, боксом, занятия будут проходить под руководством тренеров детско-юношеских спортивных школ.

Теги
Кара-оол, Шолбан ВалерьевичРоссияТыва
Центр общественного здоровья планируют открыть в Туве в январе 2021 года
Как отметил глава региона Шолбан Кара-оол, центр должен объединить в единое целое все программы профилактики
Читать полностью