Центр общественного здоровья планируют открыть в Туве в январе 2021 года

ТАСС, 12 декабря. Республиканский Центр общественного здоровья и медицинской профилактики неинфекционных заболеваний должен начать работу в Туве с января 2021 года. Об этом в субботу сообщил глава региона Шолбан Кара-оол в ежегодном послании Верховному Хуралу.

"Поручаю министерству здравоохранения республики создать Центр общественного здоровья и медицинской профилактики неинфекционных заболеваний. Республиканский Центр общественного здоровья должен работать уже с января 2021 года", - сказал Кара-оол.

По его словам, это должен быть ключевой, координирующий центр, который объединит в единое целое все программы профилактики на всех уровнях: муниципальном, республиканском, отраслевом. От диспансеризации населения до программ правильного питания.

Кара-оол также отметил необходимость продолжения укрепления инфекционных подразделений, выстраивания их структур. "Необходимыми шагами считаю создание на базе нового терапевтического корпуса Республиканской больницы №1 Клинико-диагностического центра. Наша борьба с ковидом показала, что лабораторные службы требуют форсированного укрепления. Поэтому создание республиканской централизованной лабораторной службы - это назревшая необходимость", - сказал Кара-оол.

Он отметил, что в Туве фиксируется рост общей смертности, которая за десять месяцев увеличилась по сравнению с тем же периодом прошлого года на 7%.