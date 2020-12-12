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В Туве в 2021 году построят семь сельских клубов в рамках нового проекта

Строительством займутся сами сельчане за счет средств республики

ТАСС, 12 декабря. Новый проект "Сорунза" ("Притяжение"), в рамках которого в регионе начнется строительство сельских клубов, стартует в Туве в 2021 году. Об этом в субботу сообщил глава региона Шолбан Кара-оол в ежегодном послании Верховному Хуралу.

"Новый проект "Сорунза" <...> В 2021 году мы намерены построить семь сельских клубов в селах, в которых никогда не было Дома культуры. Их подобие создавались в простых двухквартирных деревянных домах. Настало время устранить эту несправедливость", - сказал Кара-оол.

По его словам, строить клубы будут сами сельчане за счет средств республики. Министерству финансов республики поручено предусмотреть средства в бюджете на реализацию этого проекта.

"Мы намерены выделить на проект не менее 47 млн рублей", - сказал Кара-оол.

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Кара-оол, Шолбан ВалерьевичРоссияТыва
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