СК передал в суд дело о незаконной переработке нефти в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Следователи Новосибирской области завершили расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя региона, обвиняемого в незаконной предпринимательской деятельности. Мужчина без лицензии перерабатывал сырую нефть и продавал готовую продукцию покупателям, сообщила в среду старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 54-летнего мужчины [, обвиняемого] в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 171 УК РФ (осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере)", - сообщила Кулешова.

По версии следствия, с декабря 2016 по январь 2020 года мужчина, не имея необходимой лицензии, покупал сырую нефть, перерабатывал ее в готовую продукцию - дизельное топливо, бензиновую фракцию, мазут - и продавал покупателям. Предпринимательскую деятельность обвиняемый вел на заводе по переработке нефти и производству дизельного топлива и мазута в селе Криводановка Новосибирской области.

Сумма полученного дохода составила 128 млн рублей. Уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-разыскной деятельности управления ФСБ России по Новосибирской области. В настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу.