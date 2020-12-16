Генеральный плана Новосибирска планируют доработать в течение полугода

НОВОСИБИРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Генеральный план города - проектный документ, определяющий застройку Новосибирска и в последний раз принятый 13 лет назад, доработают в течение полугода. Об этом в среду в ходе прямого эфира телеканала ОТС сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

"Для доработки потребуется некоторое время, я не думаю, что это долго, потому что актуальность принятия, как я уже сказал, очень высокая. Не дольше первого полугодия, надо уложиться", - сказал мэр.

По его словам, уже создана рабочая группа, члены которой должны учесть и разрешить все имеющиеся противоречия в соответствии с законодательством. Необходимость разработки новой редакции документа Локоть объяснил, в частности, тем, что в действующем генплане заложены устаревшие ограничения, которые не позволяют развивать город и вести строительство.

Процесс актуализации генерального плана развития Новосибирска до 2030 года начался несколько лет назад. Новая редакция документа предусматривает возведение семи станций единственного за Уралом метрополитена, увеличение числа зеленых зон, отказ от многоэтажной застройки в ряде районов города, а также строительство крупных автомагистралей.

Ранее Локоть отозвал проект генерального плана с сессии Горсовета Новосибирска. Причиной отзыва стали претензии депутатов Заксобрания региона, которые раскритиковали документ за возможность застройки Заельцовского бора - крупного лесного массива на западе города. После этого департамент земельных и имущественных отношений мэрии приступил к доработке генплана. По словам мэра, новая редакция документа будет предусматривать неприкосновенность бора для застройки.