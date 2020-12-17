В центре Новосибирска вновь залили каток фаллической формы

НОВОСИБИРСК, 17 декабря. /ТАСС/. Каток, впервые появившийся в Новосибирске в прошлом году и вызвавший неоднозначную реакцию горожан из-за своей формы, снова залили напротив Новосибирского театра оперы и балета. Об этом сообщила ТАСС вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

"Да, залили. [Этот процесс] синхронизируют c установкой елки из соображений техники безопасности, чтобы ничего не упало. Планируем открыть [каток для горожан] в эти выходные", - сказала собеседница агентства.

Ранее Терешкова сообщала, что в 2020 году каток станет центральной площадкой празднования Нового года. В разговоре с ТАСС вице-мэр уточнила, что решение оставить каток связано с тем, что он нравится горожанам.

Ранее новосибирский каток стал предметом шуток в интернете, а также в программе "Вечерний Ургант". Мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил журналистам, что при заливке катка городские власти не задумывались над его формой, а стремились максимально использовать площади сквера, чтобы не создавать скученности на льду в период пандемии.