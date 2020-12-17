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В жилой многоэтажке в Красноярске произошел пожар

Самостоятельно эвакуировались 57 человек

КРАСНОЯРСК, 17 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в 14-этажном жилом доме в Свердловском районе Красноярска. Из дома эвакуировалось 57 человек, включая 11 детей, сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

"Адрес: Красноярский рабочий, 197. Пожар произошел в высотном жилом доме. Туда выехали наши подразделения. По предварительным данным, самостоятельно эвакуировались 57 человек, из них 11 детей", - сообщил представитель ведомства.

Пожар произошел в одной из квартир. Он локализован на площади 15 кв. м, пострадавших нет. На месте работают 26 человек и девять единиц техники.

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РоссияКрасноярский край
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