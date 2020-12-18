В Омской области забыли выбрать нового главу района

ОМСК, 18 декабря. /ТАСС/. Прокуратура Омской области вынесла представление совету Знаменского района, не принявшему меры по избранию нового главы муниципалитета, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства. Полномочия предыдущего руководителя района истекли еще 27 ноября.

"В ходе проверки установлено, что полномочия главы Знаменского муниципального района Омской области истекли 27 ноября 2020 года. Вместе с тем, в нарушение действующего законодательства и муниципальных правовых актов, вопрос об избрании главы советом Знаменского муниципального района инициирован не был. Прокуратурой района в адрес председателя совета внесено представление, которое находится на рассмотрении", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что главу района избирает конкурсная комиссия из членов совета, половину которых назначает сам совет, половину - губернатор Омской области.

Знаменский район расположен на севере сибирского региона, его население составляет около 11 тыс. человек. Обязанности главы района продолжает исполнять Александр Онуфриев, который стал руководителем муниципалитета в 2015 году.