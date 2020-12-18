К корректировке стратегии развития Новосибирской области приступят в 2021 году

НОВОСИБИРСК, 18 декабря. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Новосибирской области совместно с правительством региона намерены в начале 2021 года приступить к корректировке стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года, одного из ключевых документов развития. Об этом в пятницу в пресс-центре ТАСС сообщила зампредседателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности заксобрания области Ирина Диденко.

В ноябре депутаты Заксобрания региона рекомендовали внести корректировку в стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года. Они отметили, что необходимо корректировать показатели, по которым оценивается выполнение целей стратегии. В настоящее время они неизменны до 2030 года, не учитывают складывающуюся в стране ситуацию, в том числе связанную с пандемией коронавируса.

"Этот год стал совершенно неожиданным. Мы видим, что у нас поменялись и задачи, и планы. У нас есть ряд проблемных моментов, которые необходимо корректировать. <…> На сегодняшний день с правительством Новосибирской области, а конкретно с министерством экономического развития, есть договоренности о том, что в начале следующего года эта работа будет проводиться", - сказала она.

По ее словам, депутаты предложили провести более глубокую работу над будущей доходной частью бюджета, увеличением доходов граждан, созданием новых рабочих мест. Как добавил председатель комитета Федор Николаев, стратегия должна корректироваться с учетом возможности участия в федеральных программах для развития таких проектов, как промышленно-логистический парк (ПЛП), аэропорт Толмачево.

Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года была утверждена в марте 2019 года. Согласно публичному отчету министра экономического развития области Льва Решетникова, в документе прописаны три стратегических приоритета. Исполнение по первому приоритету - "Развитие человеческого капитала и социальной сферы" - в 2019 году составило 80%. По второму - "Развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем предпринимательской активности и конкуренции" - 69%. По приоритету "Создание современной безопасной среды, преображение городов и поселков Новосибирской области" - исполнение составило 79%. Общее исполнение показателей по итогам 2019 года - на уровне 75%.