Более 1 млрд рублей выделят Иркутской области на компенсацию строительства ледового дворца

ИРКУТСК, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Иркутской области получат более 1 млрд рублей из федерального бюджета для возмещения расходов на строительство ледового дворца "Байкал". Распоряжение председателя правительства Михаила Мишустина опубликовано на сайте кабмина.

"Выделить Минспорту России в 2020 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в размере 1 057 020,7 тыс. рублей на предоставление иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Иркутской области в целях возмещения расходов бюджета Иркутской области, произведенных на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства "Центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в г. Иркутске", - говорится в документе.

В ледовом дворце намеревались провести чемпионат мира по хоккею с мячом, который изначально планировали с 29 марта по 5 апреля, однако из-за коронавируса турнир отменили. Сейчас в здании занимаются иркутские хоккеисты и конькобежцы. Строительство дворца площадью 55 тыс. кв. м и стоимостью 6,3 млрд рублей велось с осени 2018 года. Комплекс рассчитан на 6 тыс. зрителей.