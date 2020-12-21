Суд удовлетворил иск об очистке заповедников на Таймыре от бочек с остатками ГСМ

КРАСНОЯРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Суд удовлетворил иск прокуратуры к Минприроды РФ и объединенной дирекции заповедников Таймыра с требованием очистить заповедные территории на севере Красноярского края от бочек с остатками горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

"Прокуратура направила в суд иск к Минприроды России и ФГБУ "Объединенная дирекция заповедников Таймыра" о ликвидации с территорий государственных заповедников "Большой Арктический" и "Путоранский" находящихся на них отходов. Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда не вступило в законную силу", - сообщила пресс-служба.

Проверка ведомства выявила, что отдельные участки заповедников "Большой Арктический" и "Путоранский" загрязнены образовавшимися от деятельности геологических экспедиций отходами, наиболее опасными из которых являются ржавые металлические бочки, баки с остатками ГСМ.

Как сообщал ТАСС, в районе озера Аян на территории Путоранского заповедника специалисты выявили свалку бочек с отходами нефтепродуктов, относящиеся к третьему и четвертому классам опасности. Емкости остались там после работ геологических партий еще до создания заповедника в 1988 году. Бочкам, по предварительным подсчетам, уже более 30 лет и, по словам специалистов "Заповедников Таймыра", они дадут течь в результате многолетней коррозии.

В июне 2020 года директор "Заповедников Таймыра" Константин Просекин сообщил агентству, что вывозом бочек с ГСМ должна заниматься лицензированная компания, специалисты заповедника и волонтеры по закону не имеют права на работу с таким классом отходов.