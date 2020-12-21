На юге Западной Сибири к концу недели прогнозируют похолодание до минус 42 градусов

ТАСС, 21 декабря. Синоптики ожидают похолодание до 42 градусов мороза в регионах на юге Западной Сибири к концу этой недели. Особенно сильные морозы вероятны в Томской области, сообщил ТАСС в понедельник пресс-секретарь Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ренад Ягудин.

"На меридианах Урала образуется так называемый блокирующий антициклон, гребни высокого атмосферного давления, которые создадут преграду для теплого воздуха с Атлантики. К нам будет происходить арктическое вторжение, то есть с северо-востока, с севера на районы юга Западной Сибири. Пройдет серия холодных атмосферных фронтов, усилится воздействие Арктики, и температура резко понизится. По Новосибирской области - до минус 30-35, а по Томской области - до минус 40-42 градусов", - сказал Ягудин.

Он добавил, что похолодание 25-26 декабря коснется также Кемеровской области, где столбик термометра опустится на 1-4 градуса ниже нормы, и Алтайского края, где станет холоднее только на один градус ниже, чем обычно. Наибольший очаг холода предполагается в Томской области, где температура воздуха будет на 3-6 градусов ниже нормы.