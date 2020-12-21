Детский реабилитационный центр построят у залива под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Новосибирской области выделили земельный участок площадью почти 25 га в курортной зоне на берегу Бердского залива под Новосибирском для строительства нового детского реабилитационного центра, который должен появиться к 2024 году. В перспективе на территории создадут оздоровительный кластер, сообщила в понедельник пресс-служба правительства области.

"Проведена качественно и в кратчайшие сроки большая работа специалистами из Росимущества, министерства здравоохранения, строительства, министерства ЖКХ и энергетики региона, мэрии Новосибирска. <…> Под этот проект выделено почти 25 га в ценной курортной зоне, на берегу Бердского залива. Есть перспектива для развития территории", - цитирует пресс-служба губернатора Андрея Травникова.

По словам губернатора, власти совместно с территориальным управлением Росимущества по Новосибирской области продумают стратегическое развитие этой территории для создания на ней оздоровительного кластера, который будет принимать детей и взрослых из Новосибирской области и других регионов.

Ранее сообщалось, что власти Новосибирской области получат более 7,6 млрд рублей из федерального бюджета на строительство нового детского реабилитационного центра на 300 мест. Уточнялось, что в центре будут восстанавливаться дети с заболеваниями нервной системы, опорно-двигательного аппарата, ревматологическими болезнями и болезнями органов чувств. Пациенты смогут находиться на лечении вместе с родителями, что позволит обучить взрослых реабилитационным методикам, которые затем можно будет применять в домашних условиях.

О необходимости создания в России реабилитационных центров мирового уровня говорил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию в 2019 году.