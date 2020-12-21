Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 21 декабря. /ТАСС/. Трое взрослых и ребенок пострадали в результате столкновения автобуса и грузового автомобиля под Бийском в Алтайском крае, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД.

"21 декабря в 08:50 (04:50 мск) на 10-м километре автодороги Р-256 "Чуйский тракт" в обход города Бийска произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили две женщины 1978 и 1963 годов рождения, молодой человек 2003 года рождения и девочка 2014 года рождения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ не уступил дорогу и допустил столкновение с "Камазом".

Двое детей и взрослый после ДТП доставлены в больницу, уточнили ТАСС в пресс-службе краевого Минздрава.

"Трое пострадавших - один взрослый и двое детей были в средней степени тяжести, их увезли в ЦКБ", - сказала собеседник агентства, не уточнив были ли госпитализированы пострадавшие.

В новость были внесены изменения (12:58 мск) - добавлен комментарий Минздрава региона.