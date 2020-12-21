В новосибирском детсаду, где обнаружили наледь рядом с кроватями детей, утеплят окна

НОВОСИБИРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Руководство детского сада в селе на западе Новосибирской области, где, как сообщалось ранее, из-за некачественной установки окон в спальне детей образовалась наледь, а температура воздуха в группах достигала 16 градусов, проведет утепление оконных рам. Перебоев в системе отопления учреждения не обнаружено, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства ЖКХ и энергетики региона в понедельник.

В понедельник, 21 декабря, в социальных сетях появилось видео с кадрами из детского сада села Прокудское Коченевского района на западе Новосибирской области, где на подоконнике в спальне воспитанников лежат куски льда. По словам автора видео, жителя села, температура воздуха в группах составляет 16 градусов. По его мнению, причина холода - некачественный ремонт.