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В новосибирском детсаду, где обнаружили наледь рядом с кроватями детей, утеплят окна

Перебоев в системе отопления учреждения при этом не обнаружили

НОВОСИБИРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Руководство детского сада в селе на западе Новосибирской области, где, как сообщалось ранее, из-за некачественной установки окон в спальне детей образовалась наледь, а температура воздуха в группах достигала 16 градусов, проведет утепление оконных рам. Перебоев в системе отопления учреждения не обнаружено, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства ЖКХ и энергетики региона в понедельник.

В понедельник, 21 декабря, в социальных сетях появилось видео с кадрами из детского сада села Прокудское Коченевского района на западе Новосибирской области, где на подоконнике в спальне воспитанников лежат куски льда. По словам автора видео, жителя села, температура воздуха в группах составляет 16 градусов. По его мнению, причина холода - некачественный ремонт.

"Начальник отдела ЖКХ выезжал в детский сад. С отоплением там все в порядке. Но проблема с утеплением окон в здании - тепло уходит. В одной группе холодно. Решили утеплить окна в этой группе", - сообщили в пресс-службе.

По данным на 21 декабря, температура воздуха в Новосибирской области составляет минус 18 градусов, в регионе идет снег, в отдельных районах метели. Население села Прокудское - около шести тысяч человек.

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