В Приангарье начал работу сайт, где можно узнать результаты теста на коронавирус

ИРКУТСК, 21 декабря. /ТАСС/. Сайт, на котором жители могут узнать свои результаты теста на коронавирус, запустили в работу в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства в понедельник.

"Начал работу сайт medirk.ru, на котором можно будет узнать результаты тестов на ковид, внеся номер полиса и дату забора анализа. Сейчас портал работает в тестовом режиме, к нему подключены 13 из 15 лабораторий, которые делают исследования", - говорится в сообщении.