В Приангарье начал работу сайт, где можно узнать результаты теста на коронавирус

ИРКУТСК, 21 декабря. /ТАСС/. Сайт, на котором жители могут узнать свои результаты теста на коронавирус, запустили в работу в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства в понедельник.
"Начал работу сайт medirk.ru, на котором можно будет узнать результаты тестов на ковид, внеся номер полиса и дату забора анализа. Сейчас портал работает в тестовом режиме, к нему подключены 13 из 15 лабораторий, которые делают исследования", - говорится в сообщении.
По поручению губернатора Игоря Кобзева к системе должны подключить оставшиеся две лаборатории.
По информации регионального оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, на 21 декабря в Иркутской области подтверждено 38 116 случаев заражения. За время пандемии выздоровели 32 966 пациентов, умерли 1 197.
В Иркутской области действует обязательный масочный режим. Работу заведений общепита в регионе ограничили до 23:00, запретили проведение корпоративов. Часть школ и вузов перешла на дистанционное обучение.