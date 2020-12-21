В Омске запустили первый в России комплекс утилизации осадка сточных вод

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Первая очередь комплекса утилизации илового осадка сточных вод запущена в эксплуатацию в Омске. Об этом сообщил генеральный директор "Росводоканал" Антон Михальков на онлайн-конференции, посвященной проблемам водоснабжения в России.

"Сегодня мы совместно с новосибирским институтом катализа Российской академии наук разработали и впервые внедрили уникальную технологию по каталитическому сжиганию иловых осадков в Омске на базе нашего предприятия "Омскводоканала". Мы практически реализовали этот проект с нуля, на сегодняшний момент установка полностью готова, смонтирована и сегодня готова к запуску", - сказал Михальков.

По его словам, стоимость первой очереди строительства составила меньше 400 млн рублей, в общем проект оценивается в 800 млн рублей. Ввод трех очередей комплекса позволит расчищать весь объем существующих в Омске иловых осадков, добавил Михальков. Как отметил генеральный директор "Омскводоканала" Сергей Шелест, в целом Омск производит более 100 тыс. тонн иловых осадков в год, первая очередь комплекса будет сжигать 50 тыс. тонн в год или 50% осадков.

Шелест объяснил, что в Омске насчитывается 47,3 га иловых полей, накопленный объем иловых осадков достигает более 3,2 млрд кубических метров. Он также надеется, что применяемая в Омске технология будет в дальнейшем востребована в других городах России, а также за рубежом. Например, интерес к сотрудничеству после запуска проекта выразил Казахстан, говорит Шелест.

Компания "Росводонакал" планирует запустить подобный проект и в Воронеже, добавил Шелест. "В тех городах, где востребована земля под иловыми полями под строительство мы сможем получать коммерческий эффект еще и от проектов по девелопменту", - считает он.

Как ранее сообщал ТАСС, проект комплекса разработан институтом катализа им. Г. К. Борескова (Новосибирск). Также Михальков объяснял, что продукты переработки сточных вод являются опасными отходами, которые вывозятся на полигон и складируются на иловых картах (огражденные участки земли для сушки осадков очистных сооружений).

О компании

Группа компаний "Росводоканал" - крупнейший российский частный оператор в водоснабжении и водоотведении. Под управлением "Росводоканала" работают шесть региональных водоканалов России, обслуживающих свыше 5 млн потребителей в городах-миллионерах и крупных промышленных центрах: Омске, Воронеже, Тюмени, Краснодаре, Оренбурге, Барнауле.