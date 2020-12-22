Директора фирмы подозревают в мошенничестве при ремонте больницы в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора строительной фирмы "Стройсектор" по подозрению в мошенничестве при капитальном ремонте детского инфекционного отделения Минусинской центральной районной больницы в Красноярском крае. Об этом во вторник говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия по результатам рассмотрения материалов, поступивших из прокуратуры, возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО "Стройсектор", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в августе между больницей и фирмой был заключен контракт на 17 млн рублей для проведения капитального ремонта детского инфекционного отделения. Деньги были перечислены "Стройсектору". Были выявлены многочисленные отступления от проектной документации, снизившие стоимость работ. При этом директором фирмы сведения о необходимости снижения стоимости контракта не сообщались.

По информации прокуратуры, фактическая стоимость работ была на 4 млн рублей ниже, чем предусмотрено контрактом. Само помещение детского инфекционного отделения не введено в эксплуатацию из-за недостатков при строительстве.